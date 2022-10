No reino dos doentes o que significa ser saudável?

No interior do Museion, em Bolzano, no norte de Itália, a exposição de arte contemporânea Kingdom of the Ill, centrada em questões relacionadas com saúde, acesso a cuidados médicos, contaminação e terapias alternativas, promete inquietar quem a visita. Num país fortemente afectado pela pandemia, onde a extrema-direita acabou de chegar ao poder, o tema central da exposição não poderia ser mais pertinente. O Ípsilon visitou a exposição e trouxe na bagagem matéria para reflexão.