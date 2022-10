Dois fotógrafos portugueses encontraram-se nos Balcãs, com anos de distância

Dois fotógrafos portugueses atiram-se aos Balcãs, um em 2014, outro em 2019. Anos depois, refeitos da viagem, a rever portefólios em conjunto na The Cave Photography, no Porto, apercebem-se que se calhar até podiam ter ido juntos. Double Days é o reconhecimento de um “encontro inusitado” entre os trabalhos e a viagem de Miguel Refresco e Rui Pinheiro. Um friso onde se solidifica o território e se dilui “a identidade enquanto autores” de dois trabalhos distintos, que poderiam nunca se ter mesclado.

“Mas a nossa forma de fotografar acaba por se encontrar”, resume Miguel Refresco, e os dois quiseram ver se havia algo mais depois do primeiro encontro. “Há uma palavra que acho que une o nosso método: a ideia de suspensão​”, diz o fotógrafo e professor de fotografia, sobre os dias passados maioritariamente na Croácia e no Montenegro. Dar sentido às recolhas isoladas de “duas pessoas que fotografam a mesma área sem saberem​” resultou numa exposição desmontada há dias no — mais uma feliz coincidência — Encontros da Imagem. O festival de fotografia e artes visuais continua em Braga até 30 de Outubro.