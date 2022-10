Um urgente Conselho Europeu sem urgência nas medidas de combate à crise energética

A falta de consenso entre os vários Estados-membros da UE sobre as soluções de combate à crise energética podem atrasar a tomada de decisões urgentes que ajudem a estabilizar o mercado energético. Os chefes de Estado e de governo da União Europeia reúnem-se hoje e amanhã em Bruxelas, na Bélgica, com a procura de soluções para fazer face à crise energética em cima da mesa de trabalho. Neste P24 ouvimos o editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves, e a correspondente do PÚBLICO nas instituições europeias, Rita Siza.

