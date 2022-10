Imigrantes desesperam com linhas entupidas no SEF. Pablo teve de fazer 30 mil chamadas

Depois de meses sem atendimentos para vários tipos de regularização, SEF anunciou abertura de vagas mas imigrantes e quem trata de processos desespera com linhas telefónicas entupidas. SEF diz que há 50 funcionários para responder a mais de 42 mil casos nos últimos dias - o número de vagas abertas desde a semana passada. Serviços contam abrir milhares de novas vagas este mês.

Quem tenta ser atendido pelos telefones do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para agendar a regularização da situação de estrangeiros desespera depois de inúmeras horas de tentativas falhadas. E por e-mail, nas redes sociais e até para o correio electrónico do PÚBLICO são centenas as queixas que chegam.