Festa sexual envolvendo jogadoras denunciada em Famalicão

Uma festa de cariz sexual envolvendo várias jogadoras de futebol do Famalicão e alguns elementos da equipa técnica e da estrutura do clube na temporada de 2021-22 foi denunciada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Esta é uma das queixas recebidas recentemente no Portal de Denúncia deste organismo, depois das acusações de assédio sexual feitas ao antigo treinador do Rio Ave por várias jovens futebolistas e reveladas pelo PÚBLICO. O Conselho de Disciplina (CD) da FPF já inquiriu as jogadoras, o treinador e outras testemunhas e deverá pronunciar-se em breve.