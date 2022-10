Depressão Armand traz chuva forte e vento até sábado. Depois, regressa o “Verão de São Martinho”

Portugal continental está a ser afectado desde esta terça-feira pela depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os efeitos da depressão vão ser sentidos pelo menos até sábado, com vento por vezes forte, transportando uma massa de ar tropical muito húmida, diz o IPMA, em comunicado.

Por causa da depressão, está também prevista a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, e vento forte no litoral e terras altas hoje e quinta-feira, com rajadas de vento nos períodos de maior instabilidade, podendo atingir 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral Norte e terras altas.

Está também previsto um aumento significativo da agitação marítima a partir do fim da tarde de quinta-feira, com ondas de sudoeste até 5 metros.

Mas depois desta semana, vai regressar o tempo mais seco, alerta o presidente do IPMA, na CNN. “Vamos voltar àquilo que as pessoas designam por Verão de São Martinho. Portanto não estamos à espera de ter nem um arrefecimento prolongado importante nem estamos à espera de ter uma grande continuação deste período de precipitação”, disse Miguel Miranda, ressalvando que mais precipitação seria bem-vinda, para ajudar a ultrapassar a seca que afecta várias bacias hidrográficas.

O IPMA adianta também que a depressão Armand afectará igualmente o arquipélago da Madeira, onde se espera a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, em especial na quinta-feira, assim como um aumento da agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 metros.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 de hoje devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga têm aviso laranja por causa do vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Também por causa do vento, mas sob aviso amarelo estão os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, até às 12h00 de hoje, e depois entre as 06h00 e as 15h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste entre as 3h00 de quinta-feira e as 3h00 de sexta-feira.

A costa Norte da Madeira e o Porto Santo vão estar também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima entre as 6h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

A Protecção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 7h00 de hoje 83 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores.