Pedro Bernardo. Dos segredos da edição de livros aos hábitos de leitura em Portugal

Neste episódio do podcast 45 Graus, o convidado é o editor Pedro Bernardo, que tem um percurso de mais de duas décadas na edição de livros, essencialmente como editor, mas também como revisor e tradutor. Começou por trabalhar nas Edições 70, e posteriormente, no Grupo Almedina, sobretudo com obras de não-ficção.

Em finais de 2015, saiu da Almedina para ser, juntamente com Hugo Xavier e João Reis, um dos criadores da E-Primatur / Bookbuilders, uma editora independente.

Ao longo da conversa, fala-se sobre o papel de um editor, o processo de edição de um livro e os seus vários intervenientes, passando pelas especificidades do mercado editorial e livreiro em Portugal e pelos hábitos de leitura dos portugueses em comparação com outros países.

A E-Primatur é uma editora especial por vários motivos, desde o facto de funcionar com base num modelo de crowdfunding às capas originais do seu livro e ao tipo de livros que publica, com grande ênfase em “obras essenciais que foram capazes de mudar mentalidades” - para o bem e para o mal, como refere Pedro Bernardo ao apresentar a editora.

