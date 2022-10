Comissões criadas para novo aeroporto vão ter pelo menos 32 pessoas

Plano de trabalhos da comissão técnica para o novo aeroporto de Lisboa tem de estar pronto dentro de dois meses, revela a resolução do Conselho de Ministros que resulta do acordo entre o Governo e o PSD para estudar cinco soluções.

As duas comissões – a técnica independente e a de acompanhamento – que vão ser criadas para estudar as soluções para o novo aeroporto de Lisboa vão ter, pelo menos, 32 elementos, podendo o número ser superior, caso a comissão técnica decida contratar funcionários, revela a resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira no Diário da República. Esta comissão técnica independente, que será presidida por um coordenador-geral designado pelo primeiro-ministro, tem até meio de Dezembro para definir o seu plano de trabalhos. O relatório final terá de ser entregue ao Governo de António Costa até 31 de Dezembro de 2023.