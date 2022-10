Conheça a equipa: Teresa de Sousa fez parte da equipa fundadora do PÚBLICO

O que acontece por detrás das notícias que lê e quem são as pessoas que todos os dias lhe fazem chegar o mundo às mãos – nesta série de vídeos, damos-lhe um passe de acesso privilegiado aos bastidores do PÚBLICO. No sétimo episódio, conversamos com Teresa de Sousa, que fez parte da equipa fundadora do jornal e hoje é redactora principal da secção Mundo.

Teresa de Sousa, redactora principal da secção Mundo, começou a escrever sobre ele em 1977, em plena Guerra Fria. Doze anos depois, Vicente Jorge Silva, fundador do PÚBLICO, convida-a para fazer parte da equipa de jornalistas que deram forma à necessidade de um jornal diário em Portugal, numa altura em que a política internacional evoluía a grande ritmo.

Cobriu a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a Rússia de Gorbatchov e a revolução da independência dos países bálticos, acontecimentos que nunca mais lhe saíram da memória. Mais do que uma honra, teve o “enorme prazer” de partilhar com os leitores o conhecimento que adquiriu ao entrevistar alguns dos maiores políticos e intelectuais do século XX.

Uma conversa sobre a racionalidade da imprensa num tempo repleto de emoção, sobre os princípios fundamentais da democracia e sobre as posições claras do jornal, pois se o PÚBLICO não as cumprisse Teresa teria “muita dificuldade em trabalhar aqui”.

Texto editado por João Mestre