Tim Bernardes canta sentimentos eternos disfarçados de quotidiano

Falávamos de concertos, dos concertos deste regresso de Tim Bernardes a Portugal para apresentar o seu segundo álbum, Mil Coisas Invisíveis. Serão seis actuações a cumprir entre esta sexta-feira, na Casa da Cultura de Ílhavo, e dia 24 de Outubro, na Casa da Música, no Porto. Entre uma e outra data, o músico nascido em São Paulo em 1991 actua no Teatro Municipal de Ourém (dia 15), no Theatro Circo, em Braga (dia 21), no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz (dia 22) e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (dia 23).