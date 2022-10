Grupo de cidadãos insiste na defesa do último reduto na costa alentejana: o parque de campismo da Galé

Apesar do parque de campismo estar encerrado, há cerca de um ano, a novos campistas e caravanistas, um grupo de cidadãos continua a defender o “último reduto, a Aldeia do Astérix na costa alentejana”, sublinhou ao PÚBLICO Maria Prata. É uma das peticionárias que reclama a reabertura daquele espaço localizado na freguesia de Melides/Grândola e que está a ser ouvida na Assembleia da República depois de ter sido entregue uma petição com mais de 12 mil assinaturas para que o camping seja reaberto.

A descrição que faz das acções entretanto desencadeadas pelo grupo de cidadãos que integra, destaca o ambiente de “medo” que impede os residentes que ainda se encontram no interior do parque de campismo de participar nas manifestações que têm sido desencadeadas para que o espaço seja reaberto. Maria Prata explicou que as pessoas ali residentes “continuam a poder aceder ao espaço, mas estão impossibilitados de receber visitas”.

A página online da empresa “Camping Galé”, propriedade da Discovery Land Company, empresa norte-americana especializada em resorts de luxo, é esclarecedora: “Informamos todos clientes que a nossa área de campismo e caravanismo está encerrada para manutenção dos espaços” e que “de momento não são permitidas qualquer tipo de visitas ao parque”.

Nas declarações que prestou ao PÚBLICO, Maria Prata lamenta as “falsas promessas” de reabertura feitas pela Câmara de Grândola “antes da época balnear”. Alguns dos actuais residentes sentem-se “enganados e defraudados”, sobretudo os que adquiriram espaço pouco antes da decisão de encerrar o parque.

Há vários meses que os proprietários do parque garantem estar a proceder a trabalhos de manutenção “mas os residentes dizem que não há qualquer manutenção nem propósito de reabrir o parque”, embora os funcionários da empresa “procurem agradar aos residentes” para evitar a sua participação nas acções de protesto, sobretudo os que não têm contrato de longa duração.

Maria Prata denuncia as práticas de funcionários da empresa gestora que “devastam” o sistema dunar circulando de moto-quatro e afirma que o surfista Garrett McNamara “utiliza o mesmo tipo de transporte para circular na praia da Galé” em acções de promoção da empresa.

O grupo de cidadãos que reclama a reabertura do parque já se manifestou junto ao camping, mas os residentes não participaram no protesto “com receio das consequências'’. “E até já fizemos a ocupação legal da praia”, adianta. Estas movimentações “foram seguidas por drone”, garante Maria Prata, realçando o esforço que é exigido aos cidadãos sem meios para desencadear outro tipo de movimentações.

Não é apenas na Galé que se observam as tentativas de privar o cidadão comum de ter acesso a espaços balneares na costa alentejana. Paulatinamente, e sobretudo no concelho de Grândola, a “privatização” das praias está a decorrer, criando dificuldades de acesso aos utentes “que não têm meios para pagar estadia nos resorts de luxo”, insurge-se Maria Prata, criticando a “falta de protecção social nos acessos às zonas balneares”.

Os promotores do novo modelo turístico que está a ser implantado na costa de Grândola esperam apenas que “sejamos vencidos pelo cansaço”, reconhece Maria Prata, que acredita poder ser dado um passo em frente na luta pela reabertura do parque de campismo da Galé com a audição que está a decorrer desde as 14h na Assembleia da República.

O parque de campismo da Galé ocupa uma área com 32 hectares e foi comprado, há cerca de um ano, pela empresa norte-americana, Discovery Land Company.