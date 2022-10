Número de médicos dentistas em Portugal quase duplicou em 12 anos

O número de médicos dentistas com inscrição activa quase duplicou entre 2010 e 2021. De acordo com o retrato mais recente elaborado pela Ordem dos Médicos Dentistas, a que o PÚBLICO teve acesso, no final do ano passado existiam 12.235 profissionais inscritos – em 2010 eram 6905 -, deixando Portugal com um rácio de um dentista por cada 846 habitantes. Um valor que não se tem traduzido em mais acesso da população a cuidados orais, salienta o bastonário, que defende mais investimento nesta área.