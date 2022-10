Portugal vence Europeu de Fotografia Subaquática na categoria “Peixe”

Foram dois dias de competição, participantes de 13 países, milhares de imagens subaquáticas captadas e duas medalhas para Portugal. Disputado em quatro locais de mergulho da costa da Madeira (Corveta Afonso Cerqueira, Garajau, Baixa das Moreias e Baixa da Cruz), o 3.º Campeonato da Europa de Fotografia Subaquática e o 2.º Campeonato da Europa de Vídeo Subaquático terminaram com duas importantes conquistas para Filomena Sá Pinto e Carla Siopa: a dupla de mergulhadoras portuguesas venceu a categoria “Peixe” e arrecadou ainda a medalha de bronze na categoria “Ambiente com Mergulhador”. Em simultâneo, disputou-se o 1.º Open da Madeira de Fotografia e Vídeo Subaquático, onde a dupla Alexandre Ribeiro e Sara Fernandes ficou no primeiro lugar no filme promocional da Madeira.