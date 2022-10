Mais um padre no activo afastado de funções por suspeita de abusos sexuais

O Patriarcado de Lisboa suspendeu um padre de funções por suspeita de abuso sexual de menores. Numa nota divulgada esta sexta-feira, o patriarcado explica que o padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos foi alvo de uma queixa apresentada junto da comissão diocesana de protecção de menores do patriarcado.

Feita a investigação prévia da acusação, os elementos recolhidos foram remetidos para a Congregação da Doutrina da Fé, bem como para o Ministério Público.

“O sacerdote em causa suspendeu o exercício do ministério pastoral na comunidade que lhe estava confiada, aguardando o apuramento da verdade”, lê-se na mesma nota, em que o patriarcado explica que o caso está em segredo de justiça no foro canónico, “assim como no Ministério Público”.

“O Patriarcado de Lisboa renova o seu compromisso em tudo fazer para erradicar esta dramática realidade dos abusos de menores e está disponível para acompanhar as vítimas que assim o desejarem”, acrescenta aquele organismo liderado pelo cardeal Manuel Clemente.

Além da paróquia de Massamá, o padre Luís Cláudio Ferreira dos Santos é apresentado no Anuário Católico como juiz do tribunal patriarcal e assistente diocesano do curso de preparação para o matrimónio do Patriarcado de Lisboa.

Em Julho deste ano, o padre Fernando Sousa e Silva, pároco de Joane, em Vila Nova de Famalicão, foi suspenso de funções e obrigado a “recolher-se num clima de oração, reflexão e penitência”, na sequência de várias queixas que o apontavam como tendo abusado sexualmente de menores durante várias décadas, nomeadamente no confessionário.

O caso tornou-se público em Setembro e, na sequência das diversas notícias, a Arquidiocese de Braga veio a público pedir “perdão” às vítimas, explicando que a primeira queixa contra aquele padre chegou à Comissão de Protecção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga (CPMAV) em Novembro de 2019. Na altura, a vítima mencionou a existência de outros casos. A comissão alega, no entanto, não ter conseguido então identificar as vítimas.

Dois anos mais tarde, chegou à comissão mais uma denúncia, o que levou o então arcebispo, D. Jorge Ortiga, a promover, em Janeiro de 2022, uma investigação prévia. Em Maio deste ano, o actual arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, enviou todos os elementos recolhidos para a Congregação para a Doutrina da Fé, após o que o padre foi sujeito às referidas “medidas disciplinares”, que vigoram desde Julho. “Reconhecemos que não conseguimos ser mais céleres no tratamento do caso e mais eficazes no acompanhamento das vítimas, o que lamentamos”, admitiu a arquidiocese, no comunicado divulgado no dia 1, em que informava ter criado na paróquia de Joane um “serviço de escuta” destinado aos que queiram partilhar as suas “dolorosas experiências”.

Por esta altura, decorre a consulta aos arquivos secretos das dioceses por parte dos historiadores e arquivistas que estão a colaborar com a comissão independente responsável por fazer o levantamento dos casos de abuso sexual no seio da Igreja desde 1950 até à actualidade. Até agora, e conforme declarou há dias o líder da equipa de historiadores Francisco Azevedo Mendes à CNN, todas as dioceses reportaram casos de abuso sexual.

Além dos casos ocorridos no passado, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, coordenador daquela comissão independente, adiantou que há padres no activo implicados nos testemunhos já validados pela comissão - cerca de 400, de acordo com o último balanço. O relatório desta comissão independente deverá ficar concluído em Dezembro, estando a sua apresentação pública aprazada para meados de Janeiro do próximo ano.