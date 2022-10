Segundo número do jornal Artéria chega este sábado com o PÚBLICO

O projecto de informação comunitária Artéria, lançado pelo PÚBLICO com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem nova edição em papel, distribuída gratuitamente com a edição do dia do PÚBLICO de 8 de Outubro.

É já este sábado, 8 de Outubro, que é publicado o número dois da edição impressa do Artéria, projecto de informação comunitária do PÚBLICO apoiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A segunda edição desta publicação bimestral, distribuída gratuitamente com o jornal, tem como tema de capa “Uma cidade solidária”, dando conta do muito que se faz em Lisboa para ajudar quem mais precisa. Exemplo disso é a política de integração praticada pelo Damas, icónico espaço de diversão nocturna e restaurante na zona da Graça. Olhamos ainda para a assistência alimentar porta-a-porta, prestada por uma associação de moradores, aos mais necessitados no Bairro Padre Cruz.

A preocupação com o bem comum é também a motivação principal dos voluntários que estão a plantar uma floresta no Parque da Bela Vista. Fomos ainda conhecer o que move os artistas de burlesco em Lisboa. E percebemos que, entre eles, existe um forte espírito comunitário. Esta edição do Artéria terá, excepcionalmente, 16 páginas. A próxima, a publicar no início de Dezembro, terá 32.

O Artéria é uma iniciativa do PÚBLICO que ganha corpo através da participação voluntária dos cidadãos. Quem tiver interesse em fazer parte deste projecto e contar as histórias sobre a sua Lisboa deverá enviar um e-mail para arteria@publico.pt, dando conta de como pode ser útil ao projecto. Todos os e-mails serão respondidos.