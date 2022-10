A música eterna, sem fim, dos Bitchin Bajas

Entre as muitas coisas surpreendentes que nos oferece o festival Tremor, em Ponta Delgada, uma destacou-se na edição deste ano, em Abril. Na nave de um antigo convento apresentou-se uma denominada Orquestra Modular Açoreana. Vários sintetizadores modulares dispostos ao centro, bancos e colchões espalhados por todo o espaço, o público que chegava, que se instalava, que absorvia os sons que as máquinas e as mãos e a inspiração humana iam criando. Um ambiente meditativo, uma longa viagem interior ao sabor daquela kosmische minimal, transe prolongado hora após hora até cumprir as doze previstas para o concerto/performance/maratona sonora.