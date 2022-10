Pedro fotografa a natureza a preto e banco para mostrar que “somos parte dela”

"A natureza é o maior dos livros", afirma Pedro Medeiros, o fotógrafo que assina a exposição que se encontra aberta ao público em Coimbra, no Exploratório - Centro Ciência Viva​. Pedro, que se assume como um amante da natureza, recolhe desde 2012 elementos durante as suas caminhadas em espaços verdes. Esta selecção de elementos — que podem ser flores, sementes, penas — é feita "inconscientemente", quase como de forma "instintiva".

Após a recolha dos elementos, Pedro leva-os para casa, fotografa-os sobre um fundo preto e volta a devolvê-los ao seu local, neste caso, à natureza. O fundo negro das imagens não foi escolhido ao acaso: "Queria concentrar-me só no objecto", diz. Para que não "distraísse quem vê a imagem". Além disso, confere às imagens uma "tensão dramática", da qual o autor das imagens é fã.

As fotografias têm como propósito convocar quem as vê “para uma reflexão sobre a sexualidade, a vida, a morte, a mutação e a manipulação, sobre a consciência do que é efémero e do que é perene”, refere. No fundo, mostrar ao visitante que "não somos observadores da natureza, somos parte dela". A exposição também é uma homenagem ao cientista, pioneiro da fotografia, William Henry Fox-Talbot e à sua obra que tem o mesmo nome que a exposição.

The Pencil of Nature foi inaugurada em Coimbra, cidade de onde o fotógrafo é natural, mas vai passar por outros locais do país — algumas das imagens, aliás, já estiveram em exibição em Tóquio, onde Pedro Medeiros chegou a viver durante dois anos. Está aberta ao público até 30 de Novembro e tem entrada gratuita.

Texto editado por Amanda Ribeiro