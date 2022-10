No passado dia 18 de Setembro, a leitora Joana Fillol enviou um protesto ao jornalista do PÚBLICO Vítor Belanciano, ao director do jornal e ao provedor do leitor, com uma “Denúncia de plágio”. A leitora refere-se a um texto de opinião do jornalista, publicado nesse mesmo dia, com o título A sociedade da avaliação contínua.