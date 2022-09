Madalia, a gémea digital da Madeira que promete ajudar a natureza da ilha

A Madalia é uma cópia digital do arquipélago da Madeira a que se vai poder aceder através do metaverso, um mundo virtual partilhado onde as compras são feitas com criptomoedas e registadas em blockchains. A informação foi partilhada esta quarta-feira durante a Immerse Global Summit Europe 2022, uma feira internacional dedicada a tecnologias imersivas a decorrer esta semana no Funchal. Até agora, o projecto representa um investimento de meio milhão de euros.

Na Madalia, é possível construir em áreas protegidas, comprando terrenos virtuais com moeda fiduciária ou criptomoedas, pode-se explorar um mundo ficcional (como um videojogo) e há simulações regulares para prevenir desastres naturais no mundo real. Uma pequena parte dos dos fundos (10%) reverte a favor de iniciativas ligadas à preservação da natureza no arquipélago.

Saiba mais aqui.