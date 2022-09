Infarmed retira do mercado todos os lotes de dois medicamentos antifúngicos

O Infarmed ordenou esta quinta-feira a retirada do mercado de todos os lotes dos medicamentos antifúngicos Caspofungina Teva e Anidulafungina Fresenius Kabi por terem sido detectadas irregularidades no fabrico.

A Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de saúde (Infarmed) refere numa circular informativa, publicada no seu site, que a decisão foi tomada na sequência de uma inspecção realizada pelas autoridades competentes da Dinamarca (DKMA) e de Portugal ao fabricante Mefar Ilac Sanayii A.S., com sede em Istambul, na Turquia.

O Infarmed determinou a suspensão da comercialização e recolha imediatas de todos os lotes que se encontram em comercialização e alertou as entidades que possuam em stock quaisquer lotes destes dois medicamentos para não os vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução. Pede ainda aos doentes que os estejam a utilizar para não interromper o tratamento e para contactarem o médico para substituir por um outro medicamento alternativo.