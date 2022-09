Governo: Seis meses que parecem seis anos

O Governo está à beira de completar seis meses. Ou diria seis meses que parecem seis anos? Isto porque, para além do momento turbulento que se vive na Europa, com a guerra na Ucrânia e a consequente crise energética e de inflação, o executivo de António Costa tem ele próprio andado em turbulência com vários ministros a falar de forma dissonante e com várias polémicas a queimar o Governo.

Já tivemos a demissão de uma ministra, a da Saúde e na semana passada aqui falámos do caso António Costa Silva. Esta semana as atenções estão centradas em Ana Abrunhosa e na atribuição de fundos comunitários a empresas do seu marido. Neste Poder Público vamos tentar fazer a avaliação destes seis meses.

