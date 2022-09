Metropolitano de Lisboa: mitos e realidades sobre o prolongamento da Linha Vermelha

No momento em que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) atribuiu parecer positivo ao projeto – com condicionantes que o Metropolitano de Lisboa vai e não pode deixar de cumprir – têm vindo a público informações erróneas sobre o prolongamento da Linha Vermelha a Alcântara, com particular destaque para os aspetos que estão na base da opção técnica de localização da estação Campo de Ourique. É, pois, fundamental promover o devido esclarecimento para que não subsistam dúvidas acerca da importância e relevância deste projeto para a melhoria da mobilidade em Lisboa.