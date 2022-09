Há cada vez mais denúncias no futebol

Tal como em muitos outros sectores, as denúncias de assédio sexual têm sido cada vez mais frequentes e não apenas de casos recentes ou episódicos. Muitas destas denúncias dizem respeito a abusos antigos e recorrentes ao longo do tempo.

Afeganistão

Em 2018, o jornal Guardian expôs Keramuudin Karim, presidente da Federação de Futebol do Afeganistão, como um abusador em série de jovens jogadoras afegãs, algumas com 15 e 16 anos. Um dos testemunhos aponta mesmo para uma violação consumada, seguida de ameaça de morte com uma pistola. Karim foi banido do futebol e há um mandato de captura com o seu nome, encontrando-se em parte incerta.

Gabão

Patrick Assoumou Eyi, antigo seleccionador gabonês de sub-17, é acusado de usar a sua posição para abusar de rapazes e ser um angariador para outras figuras do futebol gabonês fazerem o mesmo, de acordo com uma denúncia feita pela Fifpro.

Holanda

Marc Overmars, antigo internacional holandês, demitiu-se do cargo de director-desportivo do Ajax depois de ter sido tornado público que tinha enviado mensagens sexualmente explícitas a funcionárias do clube de Amesterdão. Overmars assumiu a culpa e sentiu-se “envergonhado”, mas não ficou sem emprego. Um mês depois, foi apresentado como novo director desportivo do Antuérpia, clube da primeira divisão belga.

França

A Federação Francesa de Futebol (FFF) é acusada de encobrir, durante décadas, diversos casos de abuso sexual. Segundo uma investigação do jornalista Romain Molina, são vários os casos, alguns deles envolvendo rapazes e raparigas menores de idade e em que os abusos terão sido cometidos em Clairefontaine, centro de estágio da FFF. Uma das abusadoras terá sido Angélique Roujas, que chegou a ser directora de futebol feminino da FFF e que terá tido relações sexuais com raparigas menores de idade. Roujas, uma antiga internacional francesa saiu da FFF em 2013, mas não lhe foi retirada a licença de treinadora e continua a trabalhar num clube.