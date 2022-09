Embaixada portuguesa na Rússia não poderá proteger cidadãos luso-russos que sejam mobilizados

Os cidadãos portugueses que se encontrem na Rússia por motivos não essenciais devem ponderar sair daquele país e os cidadãos luso-russos que ali se encontrem não poderão contar com protecção consular da embaixada portuguesa, invocando a dupla nacionalidade, caso sejam mobilizados pelo governo liderado por Vladimir Putin no âmbito da mobilização forçada na Rússia. As recomendações constam do Portal das Comunidades Portuguesas, uma página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e foi publicada esta segunda-feira, na sequência da decisão do Kremlin.