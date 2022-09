FC Porto continua sem pontuar na Liga dos Campeões de andebol

Ainda não foi desta que o FC Porto conseguiu pontuar no Grupo A da Liga dos Campeões de andebol. Diante do PPD Zagreb, equipa que após dois jogos também tinha sofrido duas derrotas, os “dragões” perderam na Croácia, por 29-23, e estão na cauda da classificação.

Num jogo que, até ao derradeiro terço, foi bastante equilibrado, o intervalo chegou com 16-15 no marcador, a favor do PPD Zagreb. Mas o FC Porto teve várias oportunidades de passar para a frente - o problema foi, maioritariamente, a ineficácia na finalização, muito por mérito do guarda-redes Dino Slavic, autor de 14 defesas.

O FC Porto, cujo melhor marcador somou três golos (houve um quarteto nessas condições), também contou com o guarda-redes Mitrevski em bom plano, mas os croatas foram mais contundentes na finalização, com Timur Dibirov em destaque, ao apontar 10 golos.

Com este resultado, o campeão português passa a ser a única equipa sem pontos no Grupo A, ocupando o oitavo e último posto de uma classificação liderada pelos alemães do Magdeburg.