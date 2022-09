Há um “mundo virtual” para visitar na Universidade de Coimbra

Nova plataforma digital foi apresentada no âmbito do Dia Mundial do Turismo, oferecendo uma experiência ainda mais completa e imersiva a quem visita a instituição.

São novas possibilidades que se abrem aos futuros visitantes, mas também um convite para os que já por lá passaram a descobrir o património de uma outra forma, mais completa e imersiva. A Universidade de Coimbra acaba de lançar a UC Space of Knowledge, uma plataforma digital que pretende oferecer uma experiência diferente a quem visita o seu património, integrado desde 2013 na lista de locais reconhecidos pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade. É todo um “novo mundo virtual” que está já disponível para o público - o lançamento oficial aconteceu no âmbito do Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de Setembro.

A UC Space of Knowledge surge integrada na aplicação UC One - app que se encontra disponível na Apple Store e Google Play e que promete novas valências para breve - e disponibiliza audioguias em nove línguas, incluindo Língua Gestual Portuguesa, com possibilidade de transcrição e legendas para uma experiência mais inclusiva. Além de ser uma mais-valia para os turistas enriquecerem as suas visitas, esta nova plataforma é também útil para quem pretende planear visitar estes locais, pois permite uma primeira exploração virtual e uma maior preparação do roteiro turístico que se pretende efectuar.

“Além de um audioguia digital, com códigos QR em vários pontos de interesse, quisemos criar um mundo virtual nos vários espaços interiores”, introduz Valentim Branquinho, director técnico da UC Framework, organismo responsável por desenvolver as soluções digitais da Universidade de Coimbra. “No exterior, usamos, como todas as aplicações, uma espécie de google maps, com vários pontinhos no mapa que as pessoas podem visitar. Nos espaços interiores, optámos por uma solução que foi o que tornou esta aplicação diferente: juntámos o conceito tradicional de um audioguia com um conceito de quase jogo, com mapas apresentados em pixel art”, acrescenta aquele responsável, exemplificando: “um turista que esteja a visitar a Biblioteca Joanina, em vez de ver só uma fotografia do espaço, pode navegar como um avatar dentro da própria biblioteca”.

Foto A 'app' oferece uma experiência mais completa e imersiva a quem visita a Universidade de Coimbra DR

Foto A 'app' oferece uma experiência mais completa e imersiva a quem visita a Universidade de Coimbra DR

Os responsáveis pelo desenvolvimento da UC Space of Knowledge estão convictos de que esta nova plataforma tornará as visitas ainda mais atractivas, em grande medida devido “a esta espécie de jogo” e à “magia daqueles mapas desenhados pixel a pixel”, nota Valentim Branquinho, a propósito do novo mundo que agora é dado a conhecer aos turistas e também à própria comunidade académica. “Um estudante ou um futuro estudante também pode explorar a universidade em casa, apresentá-la aos pais ou brincar um pouco”, acrescenta.

Actualmente, este mundo virtual disponibiliza seis colecções de ficheiros sobre locais a visitar, com diferentes rotas turísticas: a Capela de São Miguel, a Rua Larga, o Pátio das Escolas, o Jardim Botânico e o Aqueduto de S. Sebastião, o Palácio Real e a Biblioteca Joanina, e a Prisão Académica. Estas colecções podem ser descarregadas e utilizadas posteriormente offline, ou seja, os visitantes que não tenham acesso à Internet no momento da visita conseguem aceder na mesma a estes ficheiros, desde que os tenham descarregado previamente.