Basquetebol: Benfica apura-se pela primeira vez para a Liga dos Campeões

O Benfica tornou-se, neste domingo, na primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol, prova sob a égide da FIBA. No terceiro encontro da qualificação, as “águias” impuseram-se aos alemães do Brose Bamberg, por 87-73, em Lisboa.

Depois de um primeiro período muito equilibrado (20-21), o Benfica aproveitou o segundo parcial para fugir no marcador, com 24-12, e chegar ao intervalo com algum conforto na frente do resultado.

No segundo tempo, registou-se novamente um grande equilíbrio no terceiro período (26-26), sendo que no derradeiro período as “águias” voltaram a sobressair, com mais três pontos, e confirmaram o triunfo.

Ivan Almeida, extremo cabo-verdiano do Benfica, marcou uns invulgares 39 pontos, com um total de nove triplos em 14 tentativas, registo ao qual ainda juntou oito ressaltos.

O campeão português vai agora competir no Grupo F, juntamente com os espanhóis do Baxi Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do CSP Limoges, sendo que a fase de grupos irá arrancar a 25 de Outubro.