Restaurar os rios pela nossa saúde

Celebra-se hoje o Dia Mundial dos Rios, as artérias do planeta essenciais à sua (e nossa) boa saúde. Um rio que circule de forma livre, sem barreiras que o impeçam de cumprir as suas funções naturais de filtração da água, de transporte de sedimentos e até de proteção contra as secas e as cheias, contribui também para a formação de extensas zonas húmidas, extraordinariamente importantes.