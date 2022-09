Um caso exemplar

Carl Jung defende que as pessoas poderiam aprender com os seus erros se não estivessem tão preocupadas em negá-los.

O provedor adivinha que alguns leitores têm um prazer especial em apanhar o jornal em falta: um título infeliz aqui, um texto inexacto acolá, um erro de português ou uma gralha arreliadora que passou pelo filtro da revisão… Esses reparos são muitas vezes úteis e permitem corrigir com rapidez, pelo menos na edição em linha, os erros cometidos – porque erros haverá sempre. Tal é a natureza de um jornal diário ao qual se pede rigor, mas que não pode ser confundido com uma enciclopédia. Parafraseando o director do PÚBLICO, Manuel Carvalho, é sabido que os melhores jornais são os que erram menos…