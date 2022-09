Cardeal Tolentino deverá assumir dentro de dias a tutela da Educação e Cultura no Vaticano

O cardeal José Tolentino Mendonça deverá ser nomeado “dentro de dias” como o responsável do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, do Vaticano. O português, que assume neste momento as funções de arquivista e bibliotecário da Santa Sé, assumirá assim o novo cargo, que resulta da renovação do regulamento da Cúria Romana.

A notícia foi avançada pelo jornal online 7Margens, que cita fontes eclesiásticas não identificadas para dar conta das novas funções que poderão ser atribuídas ao cardeal português já na próxima semana.

A renovação da Cúria Romana resulta da entrada em vigor da nova constituição Praedicate Evangelium (“Anunciai o Evangelho”) que, entre outros pontos, cria o Dicastério para a Cultura e Educação. Este organismo terá sob a sua alçada as responsabilidades que, até agora, eram divididas pela Congregação da Educação Católica e o Conselho Pontifício da Cultura.

A confirmar-se a nomeação do cardeal Tolentino de Mendonça, ele passará a ter sob a sua tutela toda a rede escolar católica do mundo - que inclui 1360 universidades católicas, 487 universidades e faculdades eclesiásticas e 217 mil escolas -, além de se tornar também o principal responsável pela coordenação do diálogo da Igreja com o mundo da cultura.

O português assumirá, assim, funções que estavam, até agora, nas mãos dos cardeais Gianfranco Ravasi (Cultura) e Giuseppe Versaldi (Educação). O primeiro completa 80 anos em Outubro e Versaldi fez 79 anos no passado mês de Julho.

O 7Margens adianta ainda que a nomeação do cardeal deverá ter implicações no futuro de outro português, o bispo Carlos Azevedo, que é “delegado” do Conselho Pontifício para a Cultura. O jornal online lembra que dificilmente o Vaticano deixará dois portugueses juntos em cargos de tanta responsabilidade no mesmo Dicastério, pelo que é esperado que o bispo seja indicado para outras funções.

José Tolentino de Mendonça foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em Outubro de 2019. Cerca de um ano antes fora escolhido para o cargo de arquivista e bibliotecário do Vaticano.

Nascido em Machico, na Madeira há 56 anos, licenciou-se na Universidade Católica Portuguesa em Teologia e foi ordenado padre da diocese do Funchal, em 1990. Doutorado em Teologia Bíblica é também poeta e desde 2011, ano em que foi nomeado pelo Papa Bento XVI como consultor do Conselho Pontifício para a Cultura, que exerce funções junto do Vaticano.