França dá primeiro passo para evitar despromoção

Já sem possibilidades de qualificar-se para a fase final da Liga das Nações, a França, vencedora da última edição da prova, bateu (2-0) a Áustria na quinta jornada da fase de grupos da Liga A e deixou de depender de terceiros para evitar a despromoção à Liga B.

Com golos de Kylian Mbappé (56’) e Olivier Giroud (65’), os campeões mundiais deixaram o último lugar do Grupo 1, estando ainda obrigados a lutar pela “sobrevivência” na última ronda, em Copenhaga, frente à Dinamarca. Jogo que não se afigura fácil face às pretensões dos nórdicos, que esta quinta-feira cederam a liderança à Croácia, ao saírem derrotados (2-1) de Zagreb.

Croácia e Dinamarca definem no próximo domingo quem estará nas meias-finais da competição, com os vice-campeões do mundo em vantagem depois de terem voltado a bater os dinamarqueses, selecção que já tinham eliminado nos oitavos-de-final do Rússia 2018.

Desta feita, os golos de Borna Sosa (49’) e Lovro Majer (79’) promoveram a troca de líderes num jogo equilibrado, apesar de os croatas terem procurado o golo com maior insistência, rematando três vezes mais do que os escandinavos. A Dinamarca ainda igualou num momento de grande inspiração de Christian Eriksen (77’), mas a reacção da Croácia foi fulminante.

No outro jogo do grupo, a França deu tudo para evitar um destino cruel. Mbappé marcou aos 2 minutos, em lance anulado por posição irregular, deixando, contudo, um aviso do que se seguiria. Os números dos franceses não deixaram margem para dúvidas, esmagando os austríacos em todos os domínios, ainda que o primeiro golo tenha tardado um pouco a surgir.

Noutro duelo de titãs, Países Baixos e Bélgica venceram os respectivos compromissos frente a Polónia (0-2) e País de Gales (2-1), respectivamente, e adiaram o futuro na prova para a última ronda, que proporcionará um confronto directo entre os dois candidatos do Grupo A4 à fase final.

Com mais três pontos, os neerlandeses têm quase tudo a favor, depois de terem suplantado os belgas no encontro da primeira jornada, vencendo de forma categórica, por 1-4, em Bruxelas.

Agora, no papel de anfitriões, os neerlandeses só precisam evitar uma derrota para não acabarem a comparar os golos marcados e sofridos frente aos “diabos vermelhos”, quartos classificados em 2020/21.

A Polónia ainda dispôs de uma enorme ocasião para tentar discutir o resultado, mas acabou por render-se à superioridade do adversário. Por seu lado, os belgas bateram os galeses (2-1) graças aos golos de Kevin de Bruyne (10’) e Michy Batshuayi (37’). Moore reduziria (50’), mas a Bélgica manteve o discernimento suficiente para evitar surpresas, tendo visto o VAR negar-lhe um penálti.

Cazaquistão e Turquia promovidos

Ainda sem derrotas no Grupo 3 da Liga C, o Cazaquistão bateu (2-1) pela primeira vez, ao sétimo duelo, a selecção da Bielorrússia — tinham empatado (1-1) no jogo realizado na Sérvia — pelo que garantiu a promoção à Liga B, com 13 pontos, quando falta disputar um jogo, este domingo, no Azerbaijão.

A Bielorrússia acabou mesmo no último lugar, despromovida na sequência do triunfo do Azerbaijão (1-2) frente à Eslováquia, jogo que teve um golo para cada lado no período de compensação.

A precisar apenas de um empate na recepção ao Luxemburgo, a Turquia foi obrigada a sofrer para consumar a promoção à Liga B com uma igualdade (3-3) muito suada.

Os luxemburgueses entraram melhor, colocaram-se em vantagem e só a dupla infelicidade de Maxime Chanot — a provocar o penálti de que resultou o primeiro golo turco e a marcar o 2-2 na própria baliza —o Grupo 1 teria uma última ronda emocionante. A Lituânia, ao empatar (1-1) na recepção às Ilhas Feroé, caiu para a Liga D.

Com arbitragem do português António Nobre, a Letónia, líder do Grupo 1 da Liga D, precisava de um empate para confirmar o acesso à Liga C. Mas a Moldova foi a Riga surpreender os locais e adiar a discussão, marcando dois golos na primeira parte, para depois aguentar a vantagem e vencer por 1-2.

Os letões, com 12 pontos (mais dois que os moldovos), terão nova oportunidade na última ronda, em Andorra, enquanto a Moldova terá de vencer o Liechtenstein e esperar por uma ajuda andorrenha.