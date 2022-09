O Jazz ao Centro enquanto festival indispensável

Em 2003, quando o Festival Jazz ao Centro arrancou em Coimbra, era difícil prever a importância que ganharia no circuito nacional e internacional, tornando-se um palco privilegiado para contactar com muitos dos músicos mais criativos do jazz contemporâneo. Graças às várias actividades que o Jazz ao Centro Clube (JACC), dirigido por José Miguel Pereira, vai promovendo ao longo do ano, desde a programação regular no Salão Brazil e nos festivais Xjazz, Sons da Cidade e Amadora Jazz, à edição discográfica através da JACC Records e à publicação da revista Jazz.pt (hoje apenas no formato online).