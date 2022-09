Basquetebol: Benfica inicia acesso à Champions com triunfo robusto

“Águias” venceram o campeão do Kosovo, no pavilhão da Luz, por expressivos 92-67 e estão nas meias-finais do Grupo C.

O Benfica deu nesta quarta-feira, no pavilhão da Luz, em Lisboa, um primeiro passo para conseguir um apuramento inédito para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol.

No Grupo C de qualificação, as “águias” venceram o Golden Eagle Ylli, campeão do Kosovo, por 92-67, depois de terem chegado ao intervalo com um empate (42-42).

O campeão português começou a perder, sentiu algumas dificuldades no primeiro período (estiveram em desvantagem por 0-6 e 4-13), mas foi paulatinamente recuperando até conseguir igualar na altura do descanso, tendo recuperado o acerto nos lançamentos longos.

Mais agressivo na luta das tabelas e mais eficaz nos lançamentos, o Benfica acelerou para um segundo tempo de maior domínio e foi-se distanciando no marcador, graças a um terceiro período com um parcial de 29-16 e a um quarto igualmente desnivelado (21-9).

Na próxima ronda, a das meias-finais, os “encarnados” defrontam os cipriotas do Keravnos, já amanhã, novamente em Lisboa.