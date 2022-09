Andebol: FC Porto derrotado pelo Vezprem na Liga dos Campeões

“Dragões” somaram o segundo desaire no Grupo A da competição, com uma diferença final de sete golos no marcador.

O FC Porto somou nesta quarta-feira a segunda derrota em dois jogos no Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

No pavilhão Dragão Arena, os “dragões” chegaram ao intervalo já em desvantagem (12-16) diante dos húngaros do Vezprem, sendo que a diferença acabou por acentuar-se no segundo tempo, até ao 28-35 final.

O sueco Jack Thurin, com seis golos, foi o melhor marcador dos “azuis e brancos”, enquanto o sérvio Petar Nenadic, do Vezprem, se assumiu como o máximo goleador da partida, com oito.

O campeão português, com zero pontos nesta fase, vai disputar a 3.ª jornada em casa do RK Zagreb, no dia 28.