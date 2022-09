Aviso para um supertufão de grande violência no Japão

O tufão Nanmadol atingiu a ilha principal de Kyushu este domingo, confirmou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA, na sigla em inglês) alertando para ventos fortes e ondas altas “como nunca tinha acontecido antes”. As autoridades pediram aos habitantes que se abrigassem dos ventos fortes e das chuvas torrenciais da poderosa tempestade.

O 14º tufão da estação, classificado como um supertufão pelo Centro de Alerta Conjunto de Tufões da Marinha dos EUA, poderá trazer chuvas recordes, disse a JMA, admitindo o risco de cheias com rios a transbordar e deslizamentos de terra.

Foto EPA/JMA

Os avisos feitos à população referem que o Sul de Kyushu poderia receber 500 mm de chuva e rajadas de vento de até 250 quilómetros por hora no domingo, enquanto a região central de Tokai poderia ver 300 mm de chuva. Os operadores ferroviários cancelaram comboios na região com a cadeia de lojas de conveniência Seven-Eleven Japan também a fechar temporariamente cerca de 950 lojas.

“As áreas afectadas pela tempestade estão a ver o tipo de chuva que nunca tinha sido experimentada antes”, disse Hiro Kato, o chefe do Centro de Monitorização e Aviso Meteorológico, citado no The Guardian. “A parte sul da região de Kyushu será atingida por um vento violento e ondas altas”, prevê a agência meteorológica aconselhando a população a ter “a maior cautela possível”.

O Japão está agora na época dos tufões e enfrenta 20 tempestades deste tipo por ano, assistindo a fortes chuvas que provocam deslizamentos de terra ou inundações repentinas. Este tufão que agora atinge o território parece especialmente violento.

Prevê-se que a tempestade se dirija para leste e passe sobre a ilha principal do Japão, Honshu, no início da próxima semana, antes de se deslocar para o mar até quarta-feira.