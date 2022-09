PSP revela aumento de armas, agressões e roubos nas escolas

O programa Escola Segura da PSP registou, no ano lectivo 2021/2022, 3320 ocorrências nas escolas ou nos trajectos escola/casa. Os dados ainda estão em consolidação, mas apontam, para já, para que a maior parte destas ocorrências sejam de natureza criminal (2316). As ofensas corporais representam a maior parte dos casos reportados (1110), seguidas de injúrias (717) e roubos (78). A PSP indica ainda que foram encontradas 75 armas dentro ou nas imediações das escolas.

Os dados são revelados na edição desta quarta-feira do Jornal de Notícias, que aponta para um aumento de todas as ocorrências, em comparação com o ano lectivo anterior. Contudo, é preciso ter em conta que os dois anos lectivos anteriores - 2020/2021 e 2019/2020 - foram muito marcados pela pandemia e as regras que se aplicaram nessa altura e que, no caso das escolas, significou longos períodos de encerramento dos estabelecimentos de ensino. Comparar dados nestas circunstâncias é, por isso, pouco revelador de qualquer tendência.

Nesses anos, ainda segundo o JN, foram registadas pela Escola Segura 2397 (2020/2021) e 2647 (2019/2020) ocorrências. No ano lectivo anterior a estes (2018/2019), ainda sem qualquer efeito da pandemia, o número de ocorrências fora de 3293, ligeiramente abaixo do agora registado.