Vem aí o Ouvido, o podcast de música do P3

Estreia-se na quinta-feira, 15 de Setembro, às 18h, o Ouvido , o podcast de música do P3. Segue-nos nas aplicações para podcasts.

Que música te faz trocar de estação de rádio? Há algum álbum que te fez desistir de um artista? Que canção gostavas de ter composto?

Com estreia agendada para esta quinta-feira, o Ouvido é o novo podcast do P3 em que conversamos com jovens músicos sobre música. Não exclusivamente aquela que fazem, mas a que os apaixonou, inspirou e ajudou a crescer, numa viagem às memórias musicais, às playlists e às próprias carreiras.

Em entrevistas conduzidas por Fernando Costa, ficamos a conhecer “o disco de uma vida”, os guilty pleasures (ainda dizemos isto?), os ídolos e as canções que gostavam de ter escrito. O primeiro episódio sai quinta-feira, 15 de Setembro, às 18h. É o Ouvido da Maro, vencedora do último Festival da Canção.

Segue o podcast Ouvido nas aplicações para podcasts.

Descobre mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.