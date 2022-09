Câmara de Lisboa pode dar 1500 euros às famílias mais carenciadas

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, anunciou na noite desta quarta-feira que a autarquia criou um fundo de 4,4 milhões de euros a entregar às juntas de freguesia da capital, algo que pode resultar num apoio de 1500 euros às famílias mais carenciadas.

Numa entrevista à RTP, o presidente do município, questionado sobre os apoios às famílias que estão a ser acordados entre as câmaras de Lisboa e Cascais, lembrou medidas já em curso, como os passes de transportes gratuitos para os mais novos e mais velhos, e o não aumento das rendas municipais, mas anunciou mais.

Moedas diz que os apoios dados pelo Governo às famílias são insuficientes e revelou que a autarquia alfacinha aprovou um “fundo de emergência social de 4,4 milhões de euros” a ser “gerido pelas freguesias”, que “podem ajudar as famílias, muitas vezes directamente, com um cheque entre 1000 e 1500 euros”. Este cheque “pode ajudar a pagar a renda, ajudar [a pagar] a alimentação e ajudar as IPSS”.

“As freguesias têm aqui um papel importantíssimo (…) para apoiar as famílias que têm necessidades mais imediatas. Será um cheque de uma vez só para pagar a renda da sua casa, se estiver em dificuldade. Fala com o presidente da sua junta, ele vê qual é a situação e pode ajudar, por exemplo, a pagar a renda de casa”, disse Moedas à RTP.

Um “fundo de emergência social muito flexível”, acrescentou o presidente da autarquia, que pode ter de abranger várias famílias.

Moedas anunciou ainda que as rendas nos mercados e feiras municipais não vão subir e que a CML vai aumentar a devolução do IRS que os lisboetas pagam à câmara, já no próximo ano, de 3% para 3,5%. Além disso irá garantir a isenção do IMT para quem tem até 35 anos. Actualmente não havia qualquer isenção.