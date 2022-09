Atletas não-binários vão ter categoria própria na maratona de Boston de 2023

Quem quiser participar na maratona de Boston terá a opção de se inscrever como atleta não-binário. Isto significa que poderá correr sem precisar de se registar como participante da competição feminina ou masculina, anunciou a organização.

“Atletas não-binários que tenham completado uma maratona como participante não-binário durante a actual janela de qualificação (1 de Setembro de 2021 a 16 de Setembro de 2023) podem apresentar um pedido de inscrição na maratona de Boston de 2023”, lê-se, na declaração da Associação de Atletismo de Boston.

Para atletas não-binários, os padrões de qualificação serão os mesmos que os da competição feminina, mas a associação explicou que os tempos de qualificação serão “actualizados em conformidade” em corridas futuras.

A maratona e meia-maratona de Brooklyn, em Nova Iorque, em Abril, também incluíram uma categoria para atletas não-binários.

Não-binária Uma pessoa não-binária é uma pessoa cuja identidade e/ou expressão de género vai para além do binómio masculino/feminino, podendo inclusivamente identificar-se com ambos ou com nenhum.

A qualificação para a maratona de Boston, nos Estados Unidos da América, começou em Setembro do ano passado e continuará aberta até 16 de Setembro de 2022. Já as inscrições começaram a 12 de Setembro deste ano e prolongam-se até dia 16. Apesar de as inscrições estarem abertas, a entidade responsável pela prova alerta que nem todos os que se qualificam e se inscrevem serão aceites “devido a restrições de tamanho da competição”, lê-se, no site da BAA.

No dia em que abriram as inscrições para a prova, a Associação de Atletismo de Boston revelou que eram esperados 30 mil maratonistas para a 127.ª edição de uma das maratonas mais prestigiadas do mundo, agendada para 17 de Abril de 2023. Além disso, a entidade disse que está a trabalhar para expandir as oportunidades para pessoas não-binárias nas outras corridas que promove, como os cinco mil metros, os dez mil metros e a meia maratona.