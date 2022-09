Costa sob pressão: taxa sobre lucros excessivos ganha adeptos no PS

A primeira vez que este executivo se referiu à criação de um imposto para as empresas que estão a ter lucros extraordinários graças à crise energética foi na apresentação do programa do Governo. O ministro da Economia lançou o mote, mas rapidamente o primeiro-ministro e o ministro das Finanças afastaram a medida. Porém, recentemente, a pressão dos socialistas aumentou e o tema tem vindo a ganhar adeptos, no PS e em alguma oposição.