Sheroes Hangout: o café na Índia onde as sobreviventes de ataques com ácido não se escondem

No Sheroes Hangout, serve-se masala chai com uma boa dose de realidade — pelas mãos de sobreviventes de ataques com ácido.

São elas a cara e motor do café fundado em 2014, em Agra, no norte da Índia, pela Fundação Chhanv para dar oportunidades de emprego às sobreviventes de ataques violentos com recurso a ácido (sulfúrico ou nítrico).

Esta forma de violência, que deixa as mulheres desfiguradas, mutiladas ou cegas, e exige longos períodos de reabilitação, existe maioritariamente em países com elevadas taxas de violência contra mulheres e desigualdade de género, e ocorre durante disputas domésticas ou territoriais, conflitos relativos a dotes, a pedidos de casamento ou a avanços sexuais recusados. Muitas das vítimas deste crime passam a viver isoladas, fechadas em casa, afastadas dos preconceitos que as impedem de continuar a estudar ou encontrar emprego.

No Sheroes Hangout, no entanto, as mulheres escolhem dar a conhecer a sua história, ao mesmo tempo que contribuem para “tornar a Índia livre de ataques com ácido”, lê-se, no site da fundação que também presta apoio jurídico.

O nome do projecto, Sheroes, é a soma das palavras she+heroes, que em português significa ela+heroínas, dando assim destaque às histórias destas mulheres. Para além do café em Agra, a dois quilómetros do Taj Mahal, o projecto Sheroes Hangout abriu outro café em Lucknow, também no estado de Uttar Pradesh. E, pelo que se lê nas recomendações do TripAdvisor, a comida é deliciosa.

