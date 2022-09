Por que não “Pessoas Primeiro”?

Sem entrar na discussão sobre as medidas anunciadas e o seu putativo impacto, a minha atenção fixou-se no dispositivo de comunicação política e, em particular, na ideia de “Famílias Primeiro”.

O anúncio das medidas anti-inflação, pelo primeiro-ministro, a 5 de setembro, conferiu ampla projeção à expressão “Famílias Primeiro”. Nas primeiras páginas dos diários generalistas de âmbito nacional do dia seguinte são publicadas fotografias do acontecimento, ainda que com enquadramentos distintos. No PÚBLICO, a fotografia, com o chefe de Governo em plano principal, ocupa a quase totalidade da primeira página, notando-se um efeito luminoso sobre a parte do púlpito em que se exibe o slogan. O mesmo protagonismo ocorre no Jornal de Notícias, mas a imagem mostra apenas António Costa, sem frase. No Correio da Manhã, a mensagem política é essencialmente traduzida nos títulos. O Diário de Notícias e o i optaram por não colocar na primeira página qualquer fotografia da conferência de imprensa.

No dia 6 de setembro, a expressão deu lugar ao conceito o “Programa Famílias Primeiro”, explicado em detalhe, em conferência de imprensa, por quatro ministros (Finanças, Ambiente e Ação Climática, Infraestruturas e Habitação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social). Em cenário de fundo surgem seis ícones, dois dos quais simbolizando figuras humanas, correspondentes a “Crianças e Jovens” e a “Pensionistas”. Estes últimos, por seu turno, são representados por uma eloquente bengala… Os termos “família” e “apoio às famílias” naturalizaram-se nos dias seguintes no espaço público.

Sem entrar na discussão sobre as medidas anunciadas e o seu putativo impacto, a minha atenção fixou-se no dispositivo de comunicação política e, em particular, na ideia de “Famílias Primeiro”. Afinal, parte das medidas destina-se a indivíduos, como a compensação de rendimentos por um inédito pagamento extraordinário de 125 euros a cada cidadão com rendimento até 2700 euros mensais. Há também ações dirigidas a “descendentes”, assim designados, nomeadamente, o pagamento extraordinário de 50 euros por cada um, criança ou jovem até 24 anos, a cargo.

Esta comunicação do primeiro-ministro parece assentar num arquétipo de “família”. Ora, se houve instituição social que se reconfigurou profundamente nas últimas décadas foi precisamente esta

Porém, há de facto uma concretização do conceito de “família” (ver o Portal do Governo), mobilizado para ilustrar o impacto de algumas das medidas. Assim, “por exemplo”, um “casal com dois filhos” receberá em outubro um pagamento extraordinário de 350 euros ou beneficiará de uma poupança de 10% na fatura do gás caso mude para o mercado regulado.

Esta comunicação do primeiro-ministro parece assentar num arquétipo de “família”. Ora, se houve instituição social que se reconfigurou profundamente nas últimas décadas foi precisamente esta. A Constituição consagra a igualdade a diversas entidades familiares e juridicamente tende-se para o reconhecimento de novos modelos familiares.

Ocorreu-me também que é bastante significativa em Portugal a percentagem da população que vive sozinha ou que não se junta a outros ocupantes de um alojamento. Nas análises estatísticas são as “famílias unipessoais”. Procurando informação oficial, segundo os Censos de 2021 e citando a Pordata, em 2021 projetava-se a existência de cerca 1.027.924 “famílias clássicas unipessoais” em Portugal, ou cerca de 25% do total de famílias. Em 2011, uma parcela de 47% deste grupo tinha mais de 65 anos.

Facto é que vivemos um momento de intenso e polarizado debate público e político sobre modelos familiares. Para muitos, o Estado não deve imiscuir-se em certas dimensões relacionadas com conceções valorativas e de vida, que entendem caber em exclusivo à educação no seio familiar. Sendo complexo traçar fronteiras entre esfera familiar e escolar, têm existido acusações de que os poderes públicos contribuem para a degradação da família enquanto instituição social.

Faz sentido continuar a representar o "pensionista" com uma bengala? Se as "famílias" estão primeiro, o que fica em segundo lugar nesta priorização política?

A opção que funda a estratégia de comunicação política do Governo, convocando um certo modelo de família mas dirigindo na prática as medidas aos indivíduos, parece “piscar o olho” a faixas mais conservadoras da sociedade, no quadro, não se ignora, de deslocação da representação política institucional à direita. Interrogo-me se o conceito de “Famílias Primeiro”, em primeiro plano na cenografia e performance de António Costa, englobará o quarto da população portuguesa que, na prática, vive ou está sozinha. Faz sentido continuar a representar o “pensionista” com uma bengala? Se as “famílias” estão primeiro, o que fica em segundo lugar nesta priorização política? E a família-padrão em que se funda a mensagem, “casal com dois filhos”, não reifica uma ideia de família tradicional que a própria evolução constitucional, legal e social transcende?

Tenho para mim que teria sido decisivamente mais inclusivo apostar no slogan “Pessoas Primeiro”.