Colombiano venceu a primeira edição do “Ultra Oceanman” em Portugal

Foram seis provas – cinco a contar para o Oceanman e uma para o Madeira Island Ultra-Swim (MIUS) – disputadas ao longo de dois dias com condições meteorológicas bem diferentes. Depois de no primeiro dia, reservado para as distâncias mais longas, as condições quase perfeitas de mar terem possibilidade ao colombiano David Carrillo vencer ao fim de 7h23m16s o “Ultra Oceanman”, no último dia algumas condicionantes forçaram a organização a alterar trajectos, mas não impediram que todas as distâncias fossem cumpridas.

Com 47 quilómetros distribuídos pelas cinco provas do Oceanman, a primeira etapa em Portugal do maior circuito mundial de natação em águas abertas teve como ponto de partida a praia da Calheta, perto do extremo Oeste da Madeira, de onde perto de 30 atletas iniciaram um percurso de 30 quilómetros que contou com passagens pela Madalena do Mar, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Fajã dos Padres, Câmara de Lobos e Ponta Gorda, terminado no cais do Funchal.

Foto João M. Faria

Com a água a rondar os 24 graus e ondulação quase inexistente, o mais rápido a percorrer os 30 quilómetros foi o colombiano David Carrillo, com o tempo de 7h23m16s, seguido pelo português Gonçalo Bárbara, do Lagoa Académico Clube (7h39m27s), que tinha vencido em 2021 no mesmo percurso o MIUS.

Na prova feminina, a espanhola Andrea Martin ligou a Calheta ao Funchal em 8h14m56s, seguida pela italiana Laura Volpi (8h28m34s), tendo a luso-brasileira radicada na Madeira Mayra Santos (9h44m42) fechado o pódio.

Ainda no primeiro dia, o mais rápido em masculinos no “Oceanman” (10km) foi o atleta olímpico português Tiago Campos (1h55m34s). Hugo Ribeiro (1h58m50s) e Christof Wandratsch (2h07m56s) ficaram nas posições seguintes. Entre as senhoras, a primeira a ligar Câmara de Lobos ao Funchal foi Fabienne Otto (2h20m021s).

Nos cinco quilómetros “Half Oceanman”, José Lopes do Sp. Braga venceu com o tempo de 1h02m51s, enquanto Daniela Lopes, da selecção AN Norte, foi a mais rápida na prova feminina (1h17m42s).

Foto João M. Faria

Para segundo e derradeiro dia ficaram reservadas as distâncias mais curtas e, teoricamente, menos exigentes. Com alterações no percurso inicialmente previsto nos 500 metros (“Oceankids”) e 1.5 quilómetros (Sprint), os vencedores das duas provas do Oceanman foram Pedro Sardinha (8m15s) e o italiano Massimo Grisenti (16m17s), respectivamente.

Na única prova MIUS (3.5 quilómetros), que contou para a calendário do circuito nacional, os atletas partiram do Hotel Next e o primeiro a chegar ao cais do Funchal foi Tiago Campos, que na véspera tinha sido o primeiro nos 10 quilómetros (35m12s). Joana Rodriguês foi a mais veloz entre as mulheres (42m09s).