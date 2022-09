Excerto de um capítulo de As Prisões Estão Obsoletas? , de Angela Davis

Já chegou às livrarias o livro As Prisões Estão Obsoletas? da activista e académica norte-americana Angela Davis, com prefácio e tradução de Sadiq S. Habib. Aqui pode ler-se parte do capítulo de introdução intitulado Reforma Prisional ou Abolição da Prisão?. O ensaio original é de 2003 e chega agora a Portugal numa edição da Antígona.