O Acidente de Elon Musk alerta para falsas promessas em Silicon Valley

Numa altura em que o nome de Elon Musk surge frequentemente associado à rede social Twitter, o documentário O Acidente de Elon Musk volta a pôr o foco na Tesla, a empresa de carros eléctricos e “autónomos” do magnata que é frequentemente alvo de escrutínio de reguladores. O PÚBLICO falou com a produtora e realizadora, Emma Schwarz.

Elon Musk é um homem que promete muito: levar humanos a Marte, proteger a liberdade de expressão ao comprar redes sociais, e revolucionar a forma como os carros funcionam ao torná-los mais amigos do ambiente e mais seguros, com motores eléctricos e tecnologia de condução autónoma. A compra da plataforma online Twitter não foi o único compromisso feito antes do tempo.