Maternidade Alfredo da Costa já não vai fechar o bloco de partos

Afinal, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) já não vai encerrar o bloco de partos nos próximos dias, ao contrário do que tinha anunciado. O director da área de ginecologia e obstetrícia da maternidade, Ricardo Mira, disponibilizou-se para fazer urgência e completar o buraco na escala nesses dias evitando, assim, o encerramento ao exterior do bloco de partos, adiantou uma fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (em que a MAC está integrada).

A informação foi actualizada ao final da manhã desta quinta-feira no motor de busca criado no portal do SNS para informar as grávidas sobre os horários de funcionamento das urgências de obstetrícia e ginecologia, depois de o PÚBLICO ter noticiado que a MAC — que é a maternidade do país que que tem mais especialistas em ginecologia e obstetrícia em todo o país — ia voltar a encerrar a bloco de partos ao exterior nas próximas sexta-feira e segunda-feira por falta de médicos para completar as escalas de urgência.

A maior maternidade da capital anunciou o encerramento temporário do bloco de partos em vários dias de Agosto e de Setembro e a justificação apresentada pela administração é a de que os médicos, tanto os especialistas como os internos (os que estão ainda em formação em ginecologia e obstetrícia), recusam fazer mais horas extraordinárias, mesmo depois de o valor da hora de trabalho suplementar ter sido substancialmente aumentado pelo Ministério da Saúde em Agosto.

A MAC tem 55 especialistas em ginecologia e obstetrícia e 16 internos, mas o centro hospitalar esclareceu que apenas 44 especialistas estão disponíveis para fazer serviço de urgência e que, destes, três estão em licença de maternidade, oito estão com escusa de horário nocturno (por terem mais de 50 anos, por estarem doentes ou com licença de amamentação) e que há três internos que não fazem urgência.