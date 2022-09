Ronaldo titular e sem golos na derrota do United

Sem Liga dos Campeões, sem qualquer golo marcado nos primeiros sete jogos da época e reduzido a actor secundário. É este o mundo estranho em que Cristiano Ronaldo está a viver na segunda época desde que regressou ao Manchester United. Depois de quatro jogos seguidos em que foi suplente utilizado (e que deram quatro vitórias consecutivas aos “red devils”), CR7 voltou a ser titular, mas não salvou o United de se estrear com uma derrota na Liga Europa, em Old Trafford, por 0-1 frente à Real Sociedad.

Depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, Erik tem Hag deu apenas a segunda titularidade ao avançado português, num jogo que era de poupanças – Bruno Fernandes ficou no banco, Rashford nem isso. E podia ser este o jogo que iria marcar o regresso de CR7 aos golos, mas não foi. Ele bem tentou, com vários remates perigosos e até teve uma bola que entrou na baliza dos bascos – nem festejou porque estava em fora-de-jogo no momento do remate.

Os “red devils”, sem serem brilhantes, até tiveram as melhores oportunidades, mas foram pouco eficazes, enquanto a Real Sociedad, competente a defender, fez bom uso de uma das poucas oportunidades que teve. Aos 59’, após um penálti assinalado por braço na bola de Lisandro Martínez a remate de David Silva, Mendez colocou a equipa de San Sebastian em vantagem da marca dos 11 metros.

Ronaldo ficou os 90 minutos em campo (teve a companhia de Dalot na primeira parte e de Bruno Fernandes na segunda), mas nada conseguiu fazer para evitar a derrota dos “red devils” e marcar o seu primeiro golo da época.