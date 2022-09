PSG entra a ganhar na Liga dos Campeões

Parisienses triunfam sobre a Juventus na jornada de abertura da Champions com dois golos de Mbappé. Derrota do Chelsea em Zagreb é a primeira grande surpresa da prova.

Que o PSG é candidato a ganhar a Liga dos Campeões, será mais ou menos consensual. Se é o maior candidato, precisa de o provar em campo. Nesta terça-feira, a formação parisiense fez questão de se posicionar na linha da frente, com uma vitória no Parque dos Príncipes, por 2-1, sobre a Juventus, na 1.ª jornada do Grupo H, do qual fazem parte Benfica e Maccabi Haifa. Foi uma vitória mais convincente do que o resultado pode sugerir, mas não o suficiente para olharmos para os parisienses como um gigante invencível. Nem para descartarmos a Juventus como candidato de segunda linha.

Com os portugueses Nuno Mendes e Vitinha no “onze”, o PSG parecia querer arrumar o jogo o quanto antes e com autoridade. Logo aos 5’, Neymar arrancou um momento de génio com um passe picado mesmo à medida do pé esquerdo de Kylian Mbappé. Sem deixar a bola bater no chão, o francês atirou para o fundo da baliza da “vecchia signora”. Pouco depois, aos 22’, Mbappé voltou a marcar com um remate de primeira após cruzamento rasteiro de Hakimi.

Parecia que o jogo ia acabar em goleada. Mas uma saída disparatada de Donnarumma, num canto, aos 53’, permitiu a McKennie fazer o 2-1 para a Juventus e relançar alguma dúvida no resultado, que acabou por não sofrer alterações até ao final.

As duas maiores surpresas da primeira noite de Champions aconteceram no Grupo E, uma delas bem maior do que a outra. Tida como uma das equipas menos fortes desta fase de grupos, o Dínamo Zagreb transcendeu-se e derrotou, em casa, o Chelsea (1-0), graças a um golo de Miroslav Orsic, logo aos 13’.

Os croatas são, assim, o primeiro líder do agrupamento já que, no outro jogo, o campeão italiano, AC Milan, não obteve melhor do que um empate (1-1) na Áustria, frente ao Red Bull Salzburgo. Okafor colocou os austríacos em vantagem aos 28’, Saelemaekens empatou para os “rossoneri” aos 40’, a passe de Rafael Leão.

Duas das vitórias mais robustas aconteceram no Grupo G. O Manchester City aplicou um 0-4 ao Sevilha, enquanto o Borussia Dortmund fez o mesmo em casa (3-0) ao FC Copenhaga. Na Andaluzia, o norueguês Erling Haaland juntou mais dois golos à sua conta pessoal pelo City (marcou 12 em oito jogos), Phil Foden também marcou e o jogo terminou com um golo de fabrico totalmente português — já no tempo de compensação, João Cancelo fez a assistência para Rúben Dias encostar para o quarto golo da equipa de Guardiola, que também teve Bernardo Silva no “onze”. Em Dortmund, o português Raphael Guerreiro apontou um dos três da formação germânica — Reus e Bellingham fizeram os outros dois.

No Grupo F, o Real Madrid sobreviveu à lesão de Benzema durante a primeira parte, para triunfar em Glasgow sobre o Celtic, por 0-3. Sem o francês, o actual campeão europeu contou com golos, na segunda parte, de Vinícius, Modric e Hazard para uma entrada segura na Champions.

Em Leipzig, o Shakhtar Donetsk também teve uma entrada em grande, ao triunfar por 1-4 sobra a formação de André Silva (foi titular). Maryan Shved foi o maior destaque da formação ucraniana, ao fazer dois dos golos. Mudryk e Traoré marcaram os restantes do Shakhtar, enquanto Simakan apontou o único do Leipzig.