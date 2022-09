Prints for Wildlife une o amor à natureza ao amor pela fotografia com uma venda solidária

São 130 os fotógrafos que integram a presente edição da venda de fotografia online Prints for Wildlife e que doaram o seu trabalho em prol de uma causa: a da protecção da vida selvagem. A organização que recolhe estes fundos, fundada pelos fotógrafos de viagem Marion Payr e Pie Aerts, tem como objectivo nesta edição, à semelhança das anteriores, financiar a organização African Parks, que é responsável pela manutenção de 20 parques e reservas naturais de 11 países africanos.

Após impressão e envio das fotografias que forem compradas pelos amantes da fotografia e da vida selvagem, 100% dos lucros serão doados à organização sem fins lucrativos africana, que gere um total de 30 milhões de hectares de área protegida. "Geridos de forma eficaz, estes territórios naturais irão continuar a salvaguardar a biodiversidade que encerram e a prestar um serviço valioso ao ecossistema que garante o bem-estar humano", pode ler-se no comunicado enviado pela Prints for Wildlife ao P3.

A African Parks tenciona incorporar a gestão de novos parques nos próximos meses e anos, em Angola, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul e procura financiamento para assegurar a sua gestão até 2030. O seu objectivo é "assegurar que mais ecossistemas, espécies endémicas e habitats são protegidos, beneficiando, em simultâneo e holisticamente, as comunidades e a vida selvagem".

A iniciativa Prints for Wildlife, lançada pela primeira vez em 2020 tendo em vista atenuar os efeitos da pandemia sobre os parques e reservas naturais africanos, vendeu, nas duas edições anteriores 15 mil fotografias e gerou 1,4 milhões de euros. "O incrível sucesso da iniciativa recorda-nos que, em tempos de crise, a humanidade pode unir-se e lançar esperança sobre o planeta", refere Marion Payr, em comunicado. "A chave da conservação é colocar as pessoas no centro da solução", sublinha o colega e co-fundador Pie Aerts. A venda de fotografias decorre até dia 25 de Setembro.