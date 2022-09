Motivado pelo desejo de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, e para estimular o desenvolvimento de conhecimento e inovação nas suas áreas de actuação, as tecnologias de informação e comunicação, o INESC decidiu criar, em parceria com o PÚBLICO, o prémio Vencer o Adamastor.

Durante a época dos descobrimentos, nos séculos XV e XVI, Portugal projectou-se internacionalmente como uma potência de impacto mundial, tendo sido pioneiro no desenvolvimento de novas tecnologias e sendo o primeiro país a propagar a influência europeia em muitas regiões da África, América do Sul, Ásia, Oceânia e até mesmo da América do Norte. As inovações tecnológicas desenvolvidas pelos portugueses, nas áreas da arquitectura naval, cartografia, instrumentos e técnicas de navegação foram determinantes no sucesso dum processo que, para o bem e para o mal, mudou o curso da história.